Как установил суд, в декабре 2022 года капитан принадлежащего компании судна «Елена» организовал погрузку нефтепродуктов из автомобильной цистерны в акватории Азовского моря. Работы проводились у станицы Тамань. При этом причал не был оборудован специальным терминалом для погрузки нефтепродуктов, а проведение таких работ в этом месте было запрещено.