Суд взыскал с компании более 1 млн рублей за ущерб водным ресурсам Азовского моря
Темрюкский районный суд взыскал с ООО «АС-Танкер» 1,05 млн руб. за ущерб водным биологическим ресурсам Азовского моря. Основанием для иска стал разлив мазута, произошедший в декабре 2022 года в районе станицы Тамань. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как установил суд, в декабре 2022 года капитан принадлежащего компании судна «Елена» организовал погрузку нефтепродуктов из автомобильной цистерны в акватории Азовского моря. Работы проводились у станицы Тамань. При этом причал не был оборудован специальным терминалом для погрузки нефтепродуктов, а проведение таких работ в этом месте было запрещено.
Во время погрузки произошел разлив мазута. Нефтепродукты попали на прибрежную территорию, а часть из них оказалась в акватории Таманского залива Азовского моря.
По оценке суда, размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил 1,05 млн руб. Темрюкский районный суд изучил представленные доказательства и удовлетворил исковые требования о возмещении вреда. Сумму ущерба взыскали с ООО «АС-Танкер».