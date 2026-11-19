В Сочи зимой усилят контроль за автомобильным движением в горах
В Сочи в зимний сезон усилят контроль за дорожным движением на территории горных курортов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В горном кластере введут ограничения на движение автомобилей без зимней резины. На федеральной трассе организуют дополнительные временные посты ДПС. Курорты также подготовили схемы движения с предупреждающими знаками об эвакуации машин, припаркованных с нарушениями.
Кроме того, для улучшения транспортной ситуации в тестовом режиме введут одностороннее движение на улице Березовой и разрешат левый поворот с Эстонской на Листопадную.