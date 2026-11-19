Парфенчиков поручил ежемесячно мониторить оплату труда учителей в Карелии
Власти Карелии будут вручную отслеживать зарплаты учителей после перехода на новую систему оплаты труда. Такое поручение министерству образования и спорта республики дал глава региона Артур Парфенчиков. Об этом он написал в «Максе».
С начала следующего года в республике начнет действовать новая система оплаты труда педагогов. По словам главы региона, если нагрузка у учителя остается прежней, зарплата снижаться не должна.
«С 1 января 2027 года ведомство будет в ручном режиме отслеживать доходы учителей по итогам каждого месяца. Если мы увидим, что у кого-то при той же нагрузке зарплата снизилась — причина будет найдена и устранена»,— подчеркнул господин Парфенчиков.
Глава региона пообещал, что новая система сделает ставку на гарантированную часть зарплаты: базовый оклад будет не ниже МРОТ, а стимулирующие и компенсационные выплаты закрепят в фиксированных суммах. Это, по его мнению, уберет разницу между школами. За одинаковую работу, категорию или нагрузку педагог в Кондопоге и Петрозаводске получит одинаково, а отличаться суммы будут только за счет районных коэффициентов.
«Начисления становятся простыми и предсказуемыми»,— добавил глава республики.