Глава региона пообещал, что новая система сделает ставку на гарантированную часть зарплаты: базовый оклад будет не ниже МРОТ, а стимулирующие и компенсационные выплаты закрепят в фиксированных суммах. Это, по его мнению, уберет разницу между школами. За одинаковую работу, категорию или нагрузку педагог в Кондопоге и Петрозаводске получит одинаково, а отличаться суммы будут только за счет районных коэффициентов.