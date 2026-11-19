Москва может в 2027 году передать Дагестану эвакуаторы и автобусы
Представители Дагестана планируют в мае 2027 года вернуться к обсуждению с Москвой возможности передачи автобусов большого класса и эвакуаторов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По словам председателя правительства региона Магомеда Рамазанова, Дагестан испытывает нехватку эвакуаторов. Сотрудничество с Москвой, как рассчитывают власти, позволит ускорить обновление транспортного парка.
В 2026 году Минтранс России одобрил две заявки Дагестана на приобретение 141 автобуса. Из них 59 машин уже поступили в республику, остальные, по данным властей, должны прибыть до 1 декабря.