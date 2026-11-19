По данным системы « СПАРК-Интерфакс», АО КГ «ЕКС» зарегистрировано в 1994 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 7,4 млн рублей. Учредитель — Алексей Власов. Выручка компании за 2025 год составила 260 млрд млн рублей, прибыль — 6,5 млрд рублей.

ООО «Югспецстрой» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Осман Муцольгов. Выручка компании за 2025 год составила 392 млн рублей, прибыль — 26,9 млн рублей.