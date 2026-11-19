Иск «ЕКС» к ростовскому подрядчику «Югспецстрою» на 909 млн рублей перенесли из-за сбоя
Арбитражный суд Ярославской области перенес слушания по иску ярославской группы компаний «ЕКС» к ростовскому подрядчику «Югспецстрой» на 25 ноября. Сумма претензий превышает 909,6 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Судебное заседание, назначенное на 28 октября, не состоялось в запланированном онлайн-формате из-за технических сбоев в работе сервисов ПК «Электронное правосудие», которые сделали невозможным проведение веб-конференций.
Конфликт между региональным девелопером и южным подрядчиком разворачивается вокруг двух крупных контрактов. О каких именно контрактах речь в иске — не поясняется на данном этапе рассмотрения дела. АО «Группа компаний „ЕКС“» требует взыскать с ООО «Югспецстрой»: 41,4 млн руб. неосновательного обогащения, а также неустойку и штрафы по договору от 17 июля 2024 года; 846,2 млн руб. неосновательного обогащения, 15 млн руб. неустойки и дополнительные штрафы по второму контракту от 14 августа 2024 года. Общий объем финансовых претензий с учетом начислений составляет более 909,63 млн руб.
В ходе заседания, на которое представители ответчика и третьих лиц не явились, будучи надлежащим образом извещенными, истец дал пояснения по делу и заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. Аналогичное ходатайство поступило и от ответчика.
Для оценки технической возможности, сроков и стоимости исследования суд привлек к процессу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, компании «КСК-Групп» (в отношении которой введена процедура наблюдения, а временным управляющим назначен Роман Мартьянов) и «Группа компаний „ТехСтройМонтаж“».
Судья в резолютивной части определения предложила сторонам рассмотреть варианты мирного урегулирования спора.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО КГ «ЕКС» зарегистрировано в 1994 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 7,4 млн рублей. Учредитель — Алексей Власов. Выручка компании за 2025 год составила 260 млрд млн рублей, прибыль — 6,5 млрд рублей.
ООО «Югспецстрой» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Осман Муцольгов. Выручка компании за 2025 год составила 392 млн рублей, прибыль — 26,9 млн рублей.