В Петербурге согласовали облик первой очереди храмового комплекса на Шафировском
Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик первой очереди храмового комплекса на Шафировском проспекте. Проект предусматривает строительство малого деревянного храма и дома причта — здания для проживания священнослужителей. Его разработала мастерская Сергея Цыцина «АМЦ-Проект», пишет «Фонтанка».
Комплекс планируют разместить на участке 21 по Шафировскому проспекту, между Кольцевой автодорогой и Зыбиным ручьем. Высота малого храма вместе с крестом составит 29,4 м. Согласно планам прихода Архангела Михаила, вторая очередь предполагает возведение главного храма, а также зданий церковного и духовно-просветительского назначения.
В состав будущего комплекса войдут детский сад, иконописные мастерские, духовно-патриотический центр, трапезные, дом паломника и хозяйственные постройки. В 2024 году на участке уже заложили и освятили фундамент малого храма.