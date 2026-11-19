Комплекс планируют разместить на участке 21 по Шафировскому проспекту, между Кольцевой автодорогой и Зыбиным ручьем. Высота малого храма вместе с крестом составит 29,4 м. Согласно планам прихода Архангела Михаила, вторая очередь предполагает возведение главного храма, а также зданий церковного и духовно-просветительского назначения.