* Акция «Эквайринг за 27 рублей». Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ три и более месяцев. Сроки акции: 02.11.26 – 27.02.27. В месяц установки первого терминала и в течение двух следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 000 руб./мес. (тариф РКО «Мини»), 400 000 руб./мес. (тариф РКО «Опти»), 600 000 руб./мес. (тариф РКО «Макси»). Далее – от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф «Мини», «Опти», «Макси»), ведение счета с опцией «Умная скидка» на 12 мес., пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее – на psbank.ru.

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