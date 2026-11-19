Власти Севастополя потратят 106 млн рублей на распознавание лиц
Аукцион на закупку прав на ПО для видеоаналитики стартовал 19 ноября
Департамент административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов Севастополя объявил электронный аукцион на закупку прав на программное обеспечение для видеоаналитики. Начальная цена контракта — 106,02 млн руб., заявки принимают до 27 ноября, итоги подведут 1 декабря. В извещении указано, что ПО предназначено для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Среди десяти позиций есть 4 тыс. лицензий по 7,12 тыс. руб. за штуку — всего 28,48 млн руб. Извещение опубликовано 19 ноября на портале госзакупок.
Закупка касается неисключительных прав на ПО, а не приобретения камер. В документации перечислены десять позиций с кодом серверного и отраслевого программного обеспечения. В частности, заказчик указал одну лицензию стоимостью 632,7 тыс. руб. и 4 тыс. лицензий по 7,12 тыс. руб. каждая — на эту позицию приходится 28,48 млн руб. В извещении также стоит запрет на закупку иностранного программного обеспечения по правилам национального режима, установленным постановлением правительства №1875 от 23 декабря 2024 года. Участникам потребуется подтвердить опыт исполнения договора по 223-ФЗ за последние три года; стоимость исполненных обязательств должна составлять не менее 20% начальной цены контракта, то есть около 21,2 млн руб.
Новая закупка продолжает расширение городского комплекса видеонаблюдения. В августе департамент цифрового развития разыграл контракт на предоставление видеоизображения с 1 269 объектов. Единственную заявку подало ООО «Ланком»; в сентябре с компанией заключили контракт на 34,1 млн руб. до октября 2027 года. В октябре город отдельно искал исполнителя для организации видеопотоков со 140 общественных объектов. Еще одна закупка касалась доступа к потокам с четырех камер на въездах и выездах из Севастополя. Данные о предыдущих процедурах публикуют коммерческие агрегаторы со ссылками на ЕИС: карточка контракта с «Ланкомом» и карточка закупки на 140 объектов.
Региональные документы описывают «Безопасный город» как систему, которая дает правоохранительным органам доступ к изображению с городских камер в реальном времени и к видеоархивам.
О запуске распознавания лиц чиновники сообщали и раньше. В сентябре 2022 года заместитель губернатора Мария Литовко заявила: «В этом году мы внедрили систему распознавания лиц, она уже дала определенные результаты», сообщало издание «Форпост Севастополь». В отчете о реализации стратегии социально-экономического развития Севастополя за 2024 год говорится, что комплекс работает в опытной эксплуатации с апреля 2021 года; за это время заключили 101 соглашение. Материалы Отчета на инвестиционном портале Севастополя также перечисляли функции видеоаналитики: распознавание автомобильных номеров и лиц, обнаружение массового скопления людей и появления людей в запрещенных зонах.