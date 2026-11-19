Закупка касается неисключительных прав на ПО, а не приобретения камер. В документации перечислены десять позиций с кодом серверного и отраслевого программного обеспечения. В частности, заказчик указал одну лицензию стоимостью 632,7 тыс. руб. и 4 тыс. лицензий по 7,12 тыс. руб. каждая — на эту позицию приходится 28,48 млн руб. В извещении также стоит запрет на закупку иностранного программного обеспечения по правилам национального режима, установленным постановлением правительства №1875 от 23 декабря 2024 года. Участникам потребуется подтвердить опыт исполнения договора по 223-ФЗ за последние три года; стоимость исполненных обязательств должна составлять не менее 20% начальной цены контракта, то есть около 21,2 млн руб.