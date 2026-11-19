В Тырныаузе после пожара в многоэтажке нашли тело погибшего
Прокуратура Кабардино-Балкарии контролирует установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме Эльбрусского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание произошло 19 ноября 2026 года в одной из квартир жилого дома в Тырныаузе; на месте происшествия обнаружено тело местного жителя.
Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Эльбрусского района Сергей Копытов. Установление причин и обстоятельств случившегося надзорное ведомство взяло под свой контроль.