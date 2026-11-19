Между Кубанью и Крымом запустят два теплохода
Между Краснодарским краем и Республикой Крым для пассажиров запустят два теплохода. Как пишет «РБК Краснодар», запуск запланирован на ноябрь.
Теплоходы будут курсировать между портами Кавказ и Крым по Керченской паромной переправе. Отмечается, что с собой пассажиры смогут взять ручную кладь и небольшое количество багажа, а также домашних животных. Перевозка топлива запрещена.
Перевозка пассажиров на теплоходах будет бесплатной. Для отправления пассажиры должны иметь при себе оригинал документа удостоверяющего личность.
Ранее стало известно, что с 20 ноября пассажирские катера начнут курсировать между Крымом и Краснодарским краем. Переправа будет бесплатной, билеты приобретать не потребуется. Из-за сложных погодных условий движение катеров могут временно приостанавливать, в том числе несколько раз в неделю.