Археолог предупредил об утрате средневекового наследия при застройке Калининграда
Археологические ценности в историческом центре Калининграда могут оцениваться в сотни миллионов долларов, однако современная застройка угрожает их сохранности. Об этом 18 ноября заявил археолог, сотрудник Института археологии РАН и старший научный сотрудник сектора археологии Калининградского историко-художественного музея Константин Скворцов на общественной дискуссии «Центр города, Калининград: смыслы и функции», пишет «Новый Калининград».
По словам исследователя, глубина культурного слоя в центральной части города превышает семь метров. Благодаря высокой влажности почвы в нем сохраняются органические материалы, в том числе древесина, кожа и ткань, а также металлические предметы.
«Можно сравнить с Новгородом по мощности — у нас поменьше немножко, но это огромный массив — 7 метров вниз. Особенно это характерно для центральной части города, где находились три средневековых города: Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт. Я там, собственно, копал, поэтому знаю, о чем говорю», — пояснил Константин Скворцов.
Археолог отметил, что многие находки под территориями бывших средневековых городов, разрушенных во время войны, до сих пор не учтены. По его словам, речь идет не только о предметах из драгоценных металлов, но и о других исторических артефактах, представляющих материальную ценность.
«Это сотни и сотни миллионов долларов, которые при пренебрежении археологией просто уничтожаются. Во благо чего? Вы уверены, что каждый архитектор столь талантлив, что создаст что-то более важное и более ценное, чем то, что есть там в земле сейчас? Я не уверен лично. Это мое личное восприятие», — заключил господин Скворцов.