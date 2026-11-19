«Это сотни и сотни миллионов долларов, которые при пренебрежении археологией просто уничтожаются. Во благо чего? Вы уверены, что каждый архитектор столь талантлив, что создаст что-то более важное и более ценное, чем то, что есть там в земле сейчас? Я не уверен лично. Это мое личное восприятие», — заключил господин Скворцов.