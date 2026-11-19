В деревне Белоозерная благоустроили территорию сельского дома культуры и памятника участникам Великой Отечественной войны. Стоимость проекта составила более 1,7 млн руб. На площадке появились пешеходные дорожки из тротуарной брусчатки с бортовыми камнями, парковое освещение с использованием энергосберегающих технологий, а также малые архитектурные формы (скамейки и урны). Центральным элементом композиции стала мини-часовня с памятной стелой в честь Казанской иконы Божией Матери.