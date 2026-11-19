В Ростове запретят остановку и стоянку на участке улицы Суворова
С 19 декабря в Ростове-на-Дону вводятся новые ограничения на остановку и стоянку транспортных средств — изменения затронут участок улицы Суворова с северной стороны дома № 103/45. Об этом сообщили в администрации города.
Мера входит в стратегию повышения пропускной способности городских дорог. На обозначенном отрезке появятся знаки о запрете остановки и стоянки с предупреждением о возможной эвакуации автомобилей, нарушающих режим.
Ограничения призваны оптимизировать транспортные потоки и увеличить пропускную способность улицы. Водителям рекомендуется внимательно следить за дорожными знаками и соблюдать новые правила, чтобы избежать принудительного перемещения машины.