Крупный пожар в дагестанском селе Хебатли ликвидировали
В селе Хебатли Цунтинского района Дагестана ликвидировали крупный пожар, охвативший семь домовладения и здание школы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В тушении были задействованы 32 человека личного состава и 8 единиц техники. Активное участие в ликвидации приняли местные жители. Причина пожара устанавливается.
Возгорание произошло в ночь с 18 на 19 ноября. Из-за террасного расположения села существовала угроза распространения огня на соседние строения.
По словам господина Щукина, пострадавших нет. Владельцам поврежденных домов поручено оказать первоочередную поддержку, а школьников на время восстановления здания школы переведут на обучение в соседний населенный пункт.