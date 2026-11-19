В Самарской области доля жителей, работающих по полученной специальности, выросла до 31%
Доля жителей Самарской области с высшим образованием, работающих по полученной в вузе специальности, выросла с 16% до 31% за пять лет. Об этом сообщает площадка по поиску работы и сотрудников hh.ru со ссылкой на своих аналитиков.
Показатель работы по смежной профессии (относительно полученной в вузе) вырос с 34% в 2021 году до 39% в 2026 году. Доля тех, чья работа не связана с полученной в вузе специальностью, составляет 33%.
За пять лет доля работающих строго по полученной специальности увеличилась в строительстве и недвижимости с 27% до 39%, в информационных технологиях — с 20% до 32%, в управлении персоналом и тренингах — с 16% до 24%. Обратная динамика наблюдается в юриспруденции, где показатель снизился с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.
В целом по России доля жителей страны с высшим образованием, работающих по полученной специальности, за пять лет выросла с 20% до 28%.