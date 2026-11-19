Карелии списали 2,3 млрд рублей бюджетных кредитов за год
Правительство России списало Карелии 741 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Это второе такое решение в 2026 году: с учетом майского списания на 1,6 млрд рублей общий объем сокращения долга республики за год достиг 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве Карелии.
Всего в этот раз федеральный центр сократил задолженность 23 регионов на 59,6 млрд рублей. Соответствующее решение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как ранее сообщал «Ъ», в число регионов, которым списали долги, вошли также Омская и Иркутская области, а также Хакасия.
Речь идет о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам, сформировавшейся на 1 марта 2024 года. Размер списания для каждого региона зависит от объема собственных средств, вложенных в приоритетные проекты: модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие инфраструктуры. В мае Карелия уже вошла в число 21 региона, которым федеральный центр решил списать часть бюджетных кредитов.
По итогам 2025 года Карелии списали 3,1 млрд рублей. До 2029 года республика рассчитывает высвободить благодаря программе реструктуризации заимствований более 12,3 млрд рублей. Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что бюджетные кредиты помогают ускорять инфраструктурные проекты, обновлять коммунальное хозяйство и общественный транспорт, а также поддерживать инвестиционные инициативы.