Правительство России списало Карелии 741 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам. Это второе такое решение в 2026 году: с учетом майского списания на 1,6 млрд рублей общий объем сокращения долга республики за год достиг 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве Карелии.