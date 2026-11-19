Фигуранта задержали. На допросе он сообщил правоохранителям, что пытался познакомиться с девушкой в сети, после чего с ним связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. Они обвинили его в финансировании ВСУ и дали указание поджечь подстанцию. Постановление суда об аресте пока не вступило в законную силу.