Суд арестовал жителя Башкортостана за попытку поджога электроподстанции в Оренбуржье
Он пробудет в СИЗО до января 2027 года
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 20-летнего жителя Республики Башкортостан. Ему инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фигурант уголовного дела будет содержаться под стражей до 17 января 2027 года. Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 13 ноября 2026 года предполагаемый злоумышленник пытался поджечь электроподстанцию в Сакмарском районе. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал, отключения электроэнергии не произошло.
Фигуранта задержали. На допросе он сообщил правоохранителям, что пытался познакомиться с девушкой в сети, после чего с ним связались неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ. Они обвинили его в финансировании ВСУ и дали указание поджечь подстанцию. Постановление суда об аресте пока не вступило в законную силу.