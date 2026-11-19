Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск 19 ноября выросло до 11 человек. В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. Травмы пострадавших не вызывают опасения медиков. Оценка ущерба продолжается.