Число раненых в результате атаки БПЛА на центр Курска выросло до 11 человек
Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, количество пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск 19 ноября выросло до 11 человек. В клинике получили ранения три женщины, еще две — в частном секторе. Травмы пострадавших не вызывают опасения медиков. Оценка ущерба продолжается.
Случившееся господин Хинштейн охарактеризовал как «налет средь бела дня в агонизирующих, безуспешных попытках посеять панику».
«Жители ранены, гражданская инфраструктура серьезно пострадала. Поблизости нет никаких объектов, представляющих военный интерес»,— подчеркнул губернатор.
Ранее было известно о девяти пострадавших в результате налета беспилотников на Курск. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в центре города после падения обломков повреждены один многоквартирный дом, частные дома, а также здание Арбитражного суда Курской области, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта.