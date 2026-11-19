На Ставрополье планируют построить завод, выпускающий 70 млн бутылок минералки в год
Речь идет о минеральной воде «Славяновская», которую добывают в Железноводске
АО «Кавминкурортресурсы» прорабатывает строительство в Железноводске завода по розливу минеральной воды «Славяновская» мощностью до 70 млн бутылок в год. Об этом сообщила Кавказ.РФ.
Во время рабочей поездки три возможные площадки для предприятия осмотрели замминистра экономического развития России Сергей Назаров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.
Собственный розлив входит в стратегию развития КМКР до 2030 года. Сейчас компания добывает воду на пяти месторождениях и поставляет ее 82 санаториям и 16 питьевым бюветам. По данным Кавказ.РФ, 76% добываемой воды используют для санаторно-курортного лечения. КМКР работает на Кавказских Минеральных Водах с 1996 года и находится под управлением Кавказ.РФ.
До запуска собственного производства «Славяновскую» из Железноводского месторождения разливают на заводе «Рокадовская» в Минераловодском округе. Продукция уже поступает в региональные и федеральные торговые сети. Собственный завод позволит КМКР самостоятельно вести полный цикл — от добычи до розлива и продажи готовой продукции. Юмшанов заявил, что компания намерена возродить и продвигать бренд «Славяновская», известный отдыхающим в Железноводске.
Одновременно КМКР планирует увеличить поставки воды для лечебных процедур и в общедоступные бюветы. С 2027 года компания собирается подключать к своим сетям новые санатории. За счет их присоединения подачу воды для лечения рассчитывают увеличить на 321 кубометр в сутки. Поставки в бюветы, которыми пользуются жители и отдыхающие, планируют нарастить с нынешних 10 тыс. до 12,5 тыс. кубометров в год.
Развитие розлива потребует учитывать потребности курортной инфраструктуры: минеральная вода остается ресурсом для санаторного лечения. Правительственный план развития городов-курортов Кавминвод до 2030 года предусматривает модернизацию снабжения здравниц, приведение скважин КМКР в нормативное состояние, обновление и развитие минералопроводов. Минэкономразвития России и правительству Ставропольского края поручено разработать и утвердить соответствующие меры.