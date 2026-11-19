Одновременно КМКР планирует увеличить поставки воды для лечебных процедур и в общедоступные бюветы. С 2027 года компания собирается подключать к своим сетям новые санатории. За счет их присоединения подачу воды для лечения рассчитывают увеличить на 321 кубометр в сутки. Поставки в бюветы, которыми пользуются жители и отдыхающие, планируют нарастить с нынешних 10 тыс. до 12,5 тыс. кубометров в год.