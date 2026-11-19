Каспийск остался без воды из-за прорыва на магистральном водоводе
В дагестанском Каспийске прекратилась подача воды после прорыва на магистральном водоводе «Каспийск — Избербаш». Об этом сообщила пресс-служба единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения.
Аварийно-восстановительные работы, по плану, завершатся в течение дня. Чтобы сгладить дефицит, городскую сеть запитали ночным и утренним запасом из резервуаров местного филиала.
Последствия прорыва находятся на контроле профильных служб — до завершения ремонта водоснабжение города будет восстановлено.