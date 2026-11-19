Фигурантка дела об убийстве экс-мэра Самары заявила о своей невиновности
Таисия Киселева, которая является одной из обвиняемых по уголовному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, заявила о своей невиновности. Об этом она сообщила на допросе в Самарском областном суде в четверг, 19 ноября.
«Я не признаю свою вину в полном объеме. Мне вменяют участие в тяжком преступлении. Однако все обвинение строится исключительно на словах подсудимой Екатерины Тарховой. Она, спасая себя от ответственности за убийство, мошенничество и кражу, оговаривает меня и членов моей семьи. Я не состою с ней ни в каком криминальном сговоре. И ни в какую группу организационную я не входила», — заявила Таисия Киселева.
По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы были отравлены в период с декабря 2024 по январь 2025 года, их тела заморозили с помощью жидкого азота, расчленили, а останки разбросали по мусорным контейнерам. В преступлении обвиняется внучка погибших Екатерина Тархова, которая задержана и арестована; соучастниками следствие считает Светлану Метревели (предполагаемого организатора) и Дмитрия Метревели (исполнителя). Киселева, родственница Метревели, по данным силовиков, выдала себя за погибшую Наталью Тархову, чтобы помочь Екатерине продать автомобиль бабушки Toyota RAV 4.
В суде Таисия Киселева рассказала, что ранее она не получала денег от Екатерины Тарховой— ни наличными, ни на карту. Также она опровергла ряд других утверждений обвинения. В частности, Дмитрий Метревели никогда не был в Самаре и не мог приехать в город один.
Таисия Киселева отметила, что фамилию Екатерины узнала из СМИ. Также она не имеет представления о том, кто бабушка и дедушка второй обвиняемой.
Кроме того, Киселева рассказала о своей ранней судимости за убийство супруга: почти 40 лет назад она жила с деспотичным мужем, который избивал ее и детей. «Свой пистолет он хранил в гараже, но в этот раз почему-то принес домой. Ночью я выстрелила в него в упор», — сказала подсудимая, отметив, что после этого явилась в полицейский участок с повинной, а спустя много лет приехала к матери убитого мужа, и они «обнялись».
Киселева заявила, что на процессе будет общаться только с судьей и прокурором. Тем не менее, судья предоставила Екатерине Тарховой возможность задать вопросы, но они остались без ответов. Среди вопросов, которые задала обвиняемая своей предполагаемой соучастнице, были такие: «Вы скучаете по Светлане? Вы специально вернулись из Грузии и не знали, что вас возьмут? Вы всегда совершаете только с близкими людьми преступление? Вы вспоминаете убитого супруга? В вашей семье все учатся на медиков, чтобы потом расчленять людей? Вы всегда поите людей снотворным, чтобы потом сбежать со своей семьей?».
Допрос Таисии Киселевой продолжается.