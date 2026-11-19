Киселева заявила, что на процессе будет общаться только с судьей и прокурором. Тем не менее, судья предоставила Екатерине Тарховой возможность задать вопросы, но они остались без ответов. Среди вопросов, которые задала обвиняемая своей предполагаемой соучастнице, были такие: «Вы скучаете по Светлане? Вы специально вернулись из Грузии и не знали, что вас возьмут? Вы всегда совершаете только с близкими людьми преступление? Вы вспоминаете убитого супруга? В вашей семье все учатся на медиков, чтобы потом расчленять людей? Вы всегда поите людей снотворным, чтобы потом сбежать со своей семьей?».