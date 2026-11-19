По данным синоптиков, в период с 16 до 18 часов 19 ноября и до конца суток, а также ночью и утром 20 ноября местами в регионе, включая Таганрогский залив, ожидается комплекс опасных явлений — сильный дождь и ливни с грозами при ветре 24–29 м/с. Вечером 19 ноября на юге области порывы юго-западного и западного ветра могут достигать 30 м/с.