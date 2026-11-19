На Васильевском острове до 29 декабря закроют сквозной проезд по Шкиперскому протоку — на участке от Галерного проезда до Наличной улицы. Причина — реконструкция инженерных сетей. Объезжать придется через Галерный проезд, Парусную улицу, Малый проспект В.О. и Наличную. Там же, на улице Одоевского (от Наличной до проспекта КИМа), с 21 по 27 ноября ограничат движение из-за ремонта дороги.