ГАТИ предупредила об ограничениях движения в двух районах Петербурга с 21 ноября
Водителей в Санкт-Петербурге ждут новые ограничения: с 21 ноября движение транспорта скорректируют в Василеостровском и Петроградском районах. Об этом предупредили в пресс-службе ГАТИ.
На Васильевском острове до 29 декабря закроют сквозной проезд по Шкиперскому протоку — на участке от Галерного проезда до Наличной улицы. Причина — реконструкция инженерных сетей. Объезжать придется через Галерный проезд, Парусную улицу, Малый проспект В.О. и Наличную. Там же, на улице Одоевского (от Наличной до проспекта КИМа), с 21 по 27 ноября ограничат движение из-за ремонта дороги.
На Петроградской стороне ограничения затянутся надолго: по Большой Пушкарской улице — от Пионерской до улицы Лизы Чайкиной — проезд будет ограничен с 21 ноября по 16 апреля 2027 года.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал об ограничении движения в трех районах Петербурга из-за ремонта коммуникаций с 19 ноября.