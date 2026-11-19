Катера между Крымом и Кубанью будут бесплатными
С 20 ноября из Крыма на Кубань будут курсировать бесплатные катера
Все катера, которые начнут курсировать между Республикой Крым и Краснодарским краем, будут бесплатными. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По словам представителя Общественной палаты Крыма, ветерана СВО Ильи Казакова, в рамках реализации мер по стабилизации ситуации и улучшению жизни жителей и гостей Республики Крым будет организована бесплатная переправа между Крымом и Краснодарским краем. Отмечается, что билеты на катера приобретать не требуется.
Ранее сообщалось, что бензин в канистрах нельзя будет перевозить на катерах, следующих из Крыма в Краснодарский край. Кроме того, катера, которые начнут курсировать с 20 ноября, могут не работать во время шторма и непогоды.