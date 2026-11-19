По словам представителя Общественной палаты Крыма, ветерана СВО Ильи Казакова, в рамках реализации мер по стабилизации ситуации и улучшению жизни жителей и гостей Республики Крым будет организована бесплатная переправа между Крымом и Краснодарским краем. Отмечается, что билеты на катера приобретать не требуется.