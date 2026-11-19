Сейчас в республике по кадастровой стоимости рассчитывают налог на административно-деловые и торговые центры площадью более 1 тыс. кв. м, а также помещения в них. Жилую недвижимость организаций облагают налогом исходя из среднегодовой стоимости. С 2027 года для нее введут расчет по кадастровой стоимости.