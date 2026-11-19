Госсовет Татарстана принял законопроект о налоге на непроданные квартиры
В Татарстане введут налог на непроданные квартиры, которые остаются в собственности застройщиков и других организаций. Его будут рассчитывать исходя из кадастровой стоимости жилья. Соответствующий законопроект принял Государственный совет Татарстана.
Сейчас в республике по кадастровой стоимости рассчитывают налог на административно-деловые и торговые центры площадью более 1 тыс. кв. м, а также помещения в них. Жилую недвижимость организаций облагают налогом исходя из среднегодовой стоимости. С 2027 года для нее введут расчет по кадастровой стоимости.
Общая ставка налога для объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, составляет 2%. В 2027 году налог за жилые помещения будут взимать в размере половины исчисленной суммы — 1% от кадастровой стоимости.
Для жилых помещений, принадлежащих личным фондам, предусмотрена ставка 0,3%. Она применяется к объектам, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн руб.
От налога освободят организации, которые участвуют в государственных жилищных программах Татарстана. Это структуры, помогающие строить жилье по социальной ипотеке, предоставлять квартиры детям-сиротам, переселять людей из аварийных домов и обеспечивать жильем другие льготные категории граждан.
По замыслу авторов инициативы, изменение порядка налогообложения должно стимулировать застройщиков быстрее продавать готовые квартиры, а не оставлять их в собственности в ожидании более выгодных цен.