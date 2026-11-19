Власти определяют сроки восстановления Крымского моста
Отдельные элементы моста могут быть запущены в течение одного-двух месяцев
Отдельные элементы Крымского моста могут быть восстановлены и запущены в течение одного-двух месяцев. Власти рассчитывают в ближайшую неделю оценить возможные варианты ремонта и определить сроки работ, сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, специалисты рассмотрят несколько сценариев восстановления сооружения. Окончательное решение о сроках работ будет принято по итогам оценки повреждений.
При этом Крым обеспечен продуктами питания и медикаментами, поставки осуществляются бесперебойно, сообщил агентству советник главы республики Олег Крючков. Он призвал жителей не создавать ажиотаж и не закупать товары впрок, отметив, что в регионе имеются значительные запасы сельскохозяйственной продукции.
Движение по Крымскому мосту перекрыли в ночь на 19 ноября после очередной атаки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ответственные службы приступили к оценке ущерба. Это уже третий инцидент на сооружении за неделю: движение также приостанавливали после атак утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября. По итогам предыдущих происшествий правительственная комиссия определила меры по оценке повреждений и организации восстановительных работ.