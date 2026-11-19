Движение по Крымскому мосту перекрыли в ночь на 19 ноября после очередной атаки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ответственные службы приступили к оценке ущерба. Это уже третий инцидент на сооружении за неделю: движение также приостанавливали после атак утром 16 ноября и в ночь на 17 ноября. По итогам предыдущих происшествий правительственная комиссия определила меры по оценке повреждений и организации восстановительных работ.