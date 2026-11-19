Ростовские перевозчики попросили пересмотреть тариф на проезд
Автоперевозчики Ростова-на-Дону обратились в департамент транспорта с предложением пересмотреть действующий тариф на проезд. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Основной аргумент — заложенная в тариф цена топлива уже не соответствует реальности: она рассчитана исходя из 65 руб. за литр, тогда как фактически перевозчики закупают горючее в среднем по 88 руб., отмечают в мэрии со ссылкой на представителя одного из автотранспортных предприятий. По его словам, предприятия работают по тарифам, утвержденным 25 декабря 2025 года, то есть фактически по экономике 2024 года — настолько они отстали от текущих цен.
Помимо топлива, давят на экономику перевозок и другие статьи расходов: индексация зарплат водителей и механиков, рост цен на запчасти и содержание автопарка, повышение тарифов ЖКУ.
Экономические службы администрации, как ожидается, проанализируют обоснованность нового уровня тарифа. Между тем, если бы оплата транспортной работы шла по нетто-контрактам, как предлагают отраслевые эксперты, вопрос пересмотра тарифов стоял бы не так остро.