Основной аргумент — заложенная в тариф цена топлива уже не соответствует реальности: она рассчитана исходя из 65 руб. за литр, тогда как фактически перевозчики закупают горючее в среднем по 88 руб., отмечают в мэрии со ссылкой на представителя одного из автотранспортных предприятий. По его словам, предприятия работают по тарифам, утвержденным 25 декабря 2025 года, то есть фактически по экономике 2024 года — настолько они отстали от текущих цен.