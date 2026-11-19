Накормить страну и сохранить природу: как меняются требования к АПК
Российский агропромышленный комплекс решает сразу несколько стратегических задач: обеспечивает продовольственную безопасность страны, создает рабочие места в регионах и адаптирует производство к растущим экологическим требованиям.
Совмещать эти цели непросто. Чем масштабнее производство, тем выше цена ошибок в обращении с отходами, очистке сточных вод и использовании природных ресурсов. Поэтому для крупных агрохолдингов экологическая модернизация становится вопросом репутации и одним из условий долгосрочной устойчивости бизнеса.
Пример — «Сибагро», один из крупнейших производителей свинины в России. Компания ежегодно производит около 450 тысяч тонн свинины, входит в тройку лидеров отрасли и обеспечивает работой 14 тысяч человек — от Белгородской области до Бурятии.
Один из индикаторов, позволяющих оценить подход бизнеса к этим вопросам, — ЭКГ-рейтинг. Национальная система оценивает компании по трем направлениям: «Экология», «Кадры» и «Государство». В поле оценки попадают экологические практики, условия труда, социальная ответственность и характер взаимодействия бизнеса с государством.
В этом рейтинге компания «Сибагро» набрала 105 баллов, получила уровень ААА и статус «Лидера». Среди российских агрохолдингов компания уступила по количеству баллов только воронежской «Агроэко», набравшей 110 баллов.
От экологического инцидента к изменению производственных практик
История экологической трансформации «Сибагро» связана не только с модернизацией производственных процессов, но и с необходимостью устранять последствия допущенных ошибок. Несколько лет назад на новосибирской площадке компании произошел инцидент с разливом побочных продуктов животноводства, в результате которого пострадали прилегающие территории.
После происшествия холдинг провел работы по восстановлению земель и местной реки, а также перечислил более 2,3 миллиарда рублей в счет возмещения экологического ущерба.
Для крупного производителя подобные последствия означают существенные финансовые затраты и ставят вопрос о достаточности действующих регламентов и необходимости менять сами производственные процессы.
В «Сибагро» пересмотрели подход к работе с побочными продуктами животноводства, чтобы сделать процессы более современными и экологичными. Для этого в компании разработали собственный стандарт и усовершенствовали технологии. К работе подключили ведущие биотехнологические и научные компании. Общие вложения холдинга в экологические решения превысили 3 миллиарда рублей.
Как побочные продукты животноводства превращаются в ресурс
Один из элементов нового подхода — использование органических компонентов животноводства для повышения плодородия сельскохозяйственных земель. При правильной подготовке и внесении такие материалы могут стать источником азота, фосфора и калия — элементов, необходимых для роста растений.
Побочные продукты предварительно разделяют на фракции и выдерживают в специально оборудованных лагунах. Перед дальнейшим использованием материал проходит обработку и лабораторные исследования. Только после необходимых проверок жидкую фракцию направляют на поля по системе высокопрочных гибких шлангов. Шланги подключают к плугу или инжектору, который движется за трактором. Под давлением жидкость через специальные форсунки поступает непосредственно в почву на глубину 20–40 сантиметров.
У технологии несколько потенциальных преимуществ. Во-первых, органические вещества поступают непосредственно в почвенный слой, где могут использоваться растениями. Во-вторых, внесение под землю сокращает контакт материала с атмосферным воздухом и помогает уменьшить распространение запахов. В-третьих, снижается риск поверхностного стока и попадания удобрений в водоемы во время дождей.
Такой подход применяют на предприятиях «Сибагро», в том числе на сельхозугодьях в Бурятии. Здесь из-за опустынивания остро стоит вопрос о восстановлении плодородия почвы. За три года содержание питательных веществ на обрабатываемых участках выросло, а урожайность суданской травы увеличилась на 25–30%. А вклад компании во внедрение природоохранных решений отметили наградами Минсельхоза России на XXVIII Российской агропромышленной выставке в Москве.
Экология как часть продовольственной безопасности
Для российского агропромышленного комплекса продовольственная безопасность традиционно ассоциируется прежде всего с объемами производства, доступностью продуктов и устойчивостью поставок. Но по мере роста масштабов животноводства становится очевидно: устойчивое производство зависит не только от того, сколько мяса выпускает предприятие, но и от того, насколько эффективно оно использует ресурсы и управляет экологическими рисками.
В случае «Сибагро» речь идет о сочетании двух масштабов ответственности. На одном уровне компания участвует в обеспечении страны свининой и поддерживает занятость 14 тысяч человек. На другом — экологическая безопасность производственных процессов в регионах присутствия.
Эти задачи не противоречат друг другу, но требуют постоянных инвестиций, технологической дисциплины и прозрачного контроля. При этом оценивать экологическую зрелость компании только по одному рейтингу или отдельной технологии было бы неправильно.
ЭКГ-рейтинг отражает более широкий набор характеристик бизнеса, а реальный экологический результат требует самостоятельной оценки: динамики воздействия на окружающую среду, соблюдения нормативов, эффективности очистных сооружений, качества мониторинга и выполнения восстановительных мероприятий.
АО «Сибагро»Реклама