Побочные продукты предварительно разделяют на фракции и выдерживают в специально оборудованных лагунах. Перед дальнейшим использованием материал проходит обработку и лабораторные исследования. Только после необходимых проверок жидкую фракцию направляют на поля по системе высокопрочных гибких шлангов. Шланги подключают к плугу или инжектору, который движется за трактором. Под давлением жидкость через специальные форсунки поступает непосредственно в почву на глубину 20–40 сантиметров.