Бензин в Ростовской области дешевеет вторую неделю подряд
Топливо на заправках Ростовской области продолжает дешеветь: по данным Росстата, с 10 по 16 ноября средняя цена бензина в регионе снизилась на 3 копейки. Неделей ранее, с 3 по 9 ноября, падение составило те же 3 копейки.
Литр бензина АИ-95 за неделю подешевел с 81,34 до 81,31 руб. Дольше всего держится цена на топливо марки АИ-98 и выше — 111,49 руб. за литр без изменений уже больше месяца. Бензин АИ-92 прибавил 13 копеек, поднявшись с 73,51 до 73,64 руб. за литр, дизельное топливо подорожало с 77,64 до 78,27 руб.
Стоит учитывать: статистика Росстата отражает среднерегиональную цену, а не стоимость на конкретной заправке. На итоговую цифру влияют бренд сети, расположение АЗС и формат топлива, поэтому реальные цены на станциях могут заметно расходиться со средними значениями.