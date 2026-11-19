Литр бензина АИ-95 за неделю подешевел с 81,34 до 81,31 руб. Дольше всего держится цена на топливо марки АИ-98 и выше — 111,49 руб. за литр без изменений уже больше месяца. Бензин АИ-92 прибавил 13 копеек, поднявшись с 73,51 до 73,64 руб. за литр, дизельное топливо подорожало с 77,64 до 78,27 руб.