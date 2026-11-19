Инспектора ДПС на Кубани арестовали по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями
В Краснодарском крае инспектора ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району заключили под стражу по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в апреле 2026 года он потребовал у водителя 20 тыс. руб. за отказ от привлечения к административной ответственности.
Как сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, днем 11 апреля инспектор вместе с напарником остановил автомобиль, водитель которого имел признаки алкогольного опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. После этого полицейский предложил не привлекать мужчину к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, потребовав за это деньги.
Водитель согласился на предложение, однако затем обратился с заявлением в следственные органы. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ. По данным регионального главка МВД, противоправные действия инспектора пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности ведомства.
Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Он задержан, суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
При обыске по месту жительства обвиняемого следователи совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии изъяли предметы, имеющие значение для расследования. По уголовному делу продолжаются следственные действия.