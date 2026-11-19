В Краснодарском крае инспектора ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району заключили под стражу по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в апреле 2026 года он потребовал у водителя 20 тыс. руб. за отказ от привлечения к административной ответственности.