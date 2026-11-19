Оптово-распределительный центр рассчитан на единовременное хранение 30 тыс. т фруктов. Общая стоимость проекта — 6,3 млрд руб. Кредитный договор с инвестором — компанией «Айдын Фрукт-Логистик» — на 4,5 млрд руб. заключил Россельхозбанк, в том числе 466 млн руб. обеспечено в рамках совместной программы с банком Кавказ.РФ.