В Красном Сулине согласовали проект завода изделий из минваты
Проект строительства в Красном Сулине Ростовской области предприятия по выпуску изделий из минеральной ваты прошел негосударственную экспертизу. Сведения об этом опубликованы в Едином реестре заключений (ЕГРЗ).
Застройщиком значится ООО «Завод Техно». Речь идет о второй очереди завода по выпуску теплоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, который компания строит в регионе в 2026 году.
Объем инвестиций в проект оценивается в 12,2 млрд руб.