Наталья Серегина, Руководитель направления по развитию продаж ПАО «Акрон», к.с-х.н., рассказала, как азот, кальций и бор влияют на товарное качество урожая и его сохранность после сбора. Спикер отметила, что разные формы азота влияют на усвоение кальция, калия и магния, а высокое содержание кальция в почве само по себе не гарантирует, что растения его усвоят. Эксперт показала, как проявляется дефицит у разных культур — от вершинной гнили у томатов и перца до горькой ямчатости у яблок.