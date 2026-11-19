«Акрон» провел на выставке «ЮгАгро-2026» научно-практический семинар по технологиям получения высоких урожаев
Группа «Акрон», российский вертикально интегрированный производитель минеральных удобрений, в рамках 33-й Международной сельскохозяйственной выставки «ЮгАгро-2026» совместно с партнерами провела семинар «Формула урожая: объединяя лучшие решения».
Мероприятие объединило ведущих экспертов компаний «Акрон», BASF, Limagrain и «Полидон Агро», которые рассказали аграриям о современных подходах к минеральному питанию, защите растений и технологиям выращивания сельскохозяйственных культур. Модератором семинара выступил Анатолий Таракановский, Президент Союза фитопатологов, председатель научно-практического совета Ассоциации «Народный фермер Кубани», к.б.н.
Наталья Серегина, Руководитель направления по развитию продаж ПАО «Акрон», к.с-х.н., рассказала, как азот, кальций и бор влияют на товарное качество урожая и его сохранность после сбора. Спикер отметила, что разные формы азота влияют на усвоение кальция, калия и магния, а высокое содержание кальция в почве само по себе не гарантирует, что растения его усвоят. Эксперт показала, как проявляется дефицит у разных культур — от вершинной гнили у томатов и перца до горькой ямчатости у яблок.
Игорь Бессарабенко, Руководитель направления по агромаркетингу ПАО «Акрон», к.с-х.н., в своем выступлении показал эффект от применения нитрата кальция CALINKA® на овощных и плодовых культурах. Агроопыты показали рост урожайности и экономического эффекта от применения нитрата кальция марки А на томатах и перце; сбалансированная система питания на основе NPK 16:16:16+нитрат кальция CALINKA доказала свои преимущества по сравнению с традиционной системой питания при выращивании яблонь.
Артём Богданов, Специалист по продукту кукуруза «Лимагрен», к.с-х.н., сосредоточился на теории и практике получения высоких урожаев кукурузы, критически оценив основные факторы роста и развития кукурузы — отношение к теплу, влаге и питанию.
Богдан Майоров, Руководитель направления АгроЦентров и ДемоЦентров BASF Россия, к.с-х.н., в своем докладе рассмотрел такие распространенные ошибки, как нарушение регламентов применения препаратов, важность правильно настроенных форсунок, погодные «окна» и проч.
Владислав Красняков, директор по маркетингу ООО «Полидон Агро», подробно разобрал, как проводить агрохимические обследования почвы и минимизировать влияние стресс-факторов на урожай, представил готовые сценарии листовых подкормок и выделил три ключевых этапа успешной фолиарной обработки.
Виктор Ворончихин, ведущий специалист по внутреннему рынку ПАО «Акрон», к.с-х.н., рассказал о сервисе агрономического сопровождения. Он включает в себя: разработку оптимальных решений в области питания сельскохозяйственных культур; агрохимический анализ почвы; диагностику растений на содержание элементов питания; анализ качества конечной продукции. Клиентам компании сервис предоставляется бесплатно при соблюдении нескольких условий.
Таким образом, участники семинара узнали, как комплексное применение агротехнологических решений и профессиональное сопровождение помогают сохранить урожай и повысить рентабельность сельхозпроизводства. Полную запись семинара можно найти на сайте https://dzen.ru/acron.
Напомним, что Группа «Акрон» поставляет высококачественные минеральные удобрения в 55 регионов России. Компания владеет собственной дистрибьюторской сетью АО «Агронова», которая включает в себя 9 агрохимических предприятий, обеспечивающих прямой доступ к потребителям продукции в крупнейших сельскохозяйственных регионах страны. Подразделения «Агроновы» предоставляют услуги по доставке, продаже и хранению минеральных удобрений. Суммарные емкости складских помещений сбытовой сети составляют 225 тыс. тонн.
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