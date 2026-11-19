Эксперт: за 11 лет доля Кубани в сборах сельхозпродукции России сократилась
Доля Краснодарского края в 2025 году в сравнении с 2015 годом сократилась в общем объеме России по сбору риса с 76 до 69%, винограда — с 35 до 33%, сахарной свеклы — с 18 до 14%, пшеницы — с 14 до 9%, кукурузы на зерно — с 25 до 8%, сои — с 9 до 2%. Об этом сообщила генеральный директор ООО «АгроИнсайт» Любовь Савкина на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».
«Объем производства сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае стабилен и по некоторым направлениям растет. Снижение доли происходит на фоне общероссийского производства и повышения активности ряда регионов. По сбору риса и винограда Кубань является абсолютным лидером»,— отметила эксперт.
Среди преимуществ Краснодарского края она назвала плодородные почвы, продолжительный теплый сезон, высокий уровень научной работы в регионе и хорошее развитие перерабатывающей промышленности, включая сахарные и маслозаводы. «Южные порты, которые в обычных условиях также являются преимуществом, в этом году, к сожалению, стали ограничением. Мы все надеемся, что в следующем году ситуация изменится»,— отметила Любовь Савкина.
Другими ограничивающими развитие аграрного бизнеса факторами в последнее время, по мнению эксперта, стали засуха, которая, например, привела к сокращению урожая кукурузы, удорожание средств защиты растений, топлива, удобрений и дорогие кредиты.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», доля портов Азово-Черноморского бассейна в общероссийском объеме экспорта зерна за год сократилась с 70 до 5,5%.