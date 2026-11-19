Доля Краснодарского края в 2025 году в сравнении с 2015 годом сократилась в общем объеме России по сбору риса с 76 до 69%, винограда — с 35 до 33%, сахарной свеклы — с 18 до 14%, пшеницы — с 14 до 9%, кукурузы на зерно — с 25 до 8%, сои — с 9 до 2%. Об этом сообщила генеральный директор ООО «АгроИнсайт» Любовь Савкина на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».