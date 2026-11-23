С сообщением о состоянии дел в отрасли господин Михайлов выступил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 23 ноября. «Это ниже на 4 ц/га 2025 года, но выше на 1,2 ц/га уровня 2023 года. Урожайность технических культур — на уровне 2024 года»,— уточнил господин Михайлов. Объем полученного урожая он не указал.