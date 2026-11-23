В Новосибирской области урожайность техкультур повторит показатель 2024 года
Урожайность технических культур в Новосибирской области составит в этом году 13,3 ц/га. По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства региона Андрея Михайлова, этот показатель сложился по итогам уборки таких культур с 99% площадей.
С сообщением о состоянии дел в отрасли господин Михайлов выступил на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 23 ноября. «Это ниже на 4 ц/га 2025 года, но выше на 1,2 ц/га уровня 2023 года. Урожайность технических культур — на уровне 2024 года»,— уточнил господин Михайлов. Объем полученного урожая он не указал.
Согласно данным, размещенным на сайте новосибирского минсельхоза, к 20 ноября было собрано 826,3 тыс. т технических культур. Более половины объема пришлось на рапс. В 2024 году аграрии Новосибирской области собрали урожай технических культур в объеме 490 тыс. т, в 2025-м — более 600 тыс. т.
В ноябре на заседании комитета Законодательного собрания региона по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям было отмечено, что в 2026 году Китай резко ужесточил требования к импортной продукции из рапса в части содержания ГМО.