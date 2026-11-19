На новогодние праздники между Тамбовом и Кисловодском пустят дополнительный поезд
К новогодним и рождественским праздникам назначен дополнительный поезд дальнего следования №487/488 сообщением Тамбов — Кисловодск. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
Ходить он будет с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — в рамках расширения графика дополнительных составов по различным направлениям страны.
В составе предусмотрены места для маломобильных пассажиров, специальные купе для багажа, а также услуга перевозки домашних животных без сопровождения.