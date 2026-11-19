На Ставрополье вновь подорожал бензин
Неделя роста последовала за снижением розничных цен в октябре и начале ноября
Средняя цена бензина в Ставропольском крае с 10 по 16 ноября выросла на 0,05%, до 78,98 руб. за литр, дизельного топлива — на 0,07%, до 84,98 руб. Такие данные приводит Росстат. Однако недельный рост розничных цен в регионе оказался заметно меньше общероссийского: по стране бензин прибавил 0,09%, дизель — 0,49%.
Среди бензиновых марок сильнее всего в абсолютном выражении подорожал АИ-92: на 42 копейки, до 74,41 руб. за литр. Цена АИ-95 выросла на 0,05%, до 81,96 руб. Литр АИ-98 и выше прибавил 3 копейки и в среднем стоил 100 руб. Дизель подорожал на 58 копеек — с 84,40 до 84,98 руб. за литр.
По России на 16 ноября литр бензина в среднем стоил 74,15 руб., в том числе АИ-92 — 70,04 руб., АИ-95 — 76,33 руб., АИ-98 и выше — 104,15 руб. Дизель обходился в среднем в 87,09 руб. Таким образом, бензин в Ставропольском крае в среднем стоил дороже общероссийского уровня, а дизель — дешевле. Разница в ценах отдельных марок отражает региональную структуру рынка: средняя цена зависит от того, какие сорта и на каких АЗС учитывает статистика.
Неделя роста последовала за снижением розничных цен в России в октябре и начале ноября. По данным Росстата, с 13 октября по 9 ноября бензин дешевел несколько недель подряд; с 10 по 16 ноября направление изменилось. При этом с начала 2026 года к 16 ноября бензин по стране подорожал на 15,34%, дизель — на 14,08%, тогда как общая инфляция за тот же период составила 6,53%.
Ранее, 29 октября, Ставропольский край отменил ограничения на отпуск топлива. Краевое министерство заявило, что ежедневные продажи крупных нефтяных компаний вернулись к докризисному уровню — 2,5–3 тыс. тонн нефтепродуктов в сутки. Об этом писал «Коммерсантъ-Кавказ». Отмена лимитов означала, что снабжение на тот момент улучшилось; она не означает, что цены пошли вниз. В ноябре литр дизеля в крае стоил 84,98 руб., бензина в среднем — 78,98 руб.