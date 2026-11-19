Неделя роста последовала за снижением розничных цен в России в октябре и начале ноября. По данным Росстата, с 13 октября по 9 ноября бензин дешевел несколько недель подряд; с 10 по 16 ноября направление изменилось. При этом с начала 2026 года к 16 ноября бензин по стране подорожал на 15,34%, дизель — на 14,08%, тогда как общая инфляция за тот же период составила 6,53%.