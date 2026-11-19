По данным системы Rusprofile, АО «МПБК „Очаково“» зарегистрировано в 1993 году в Москве. Компанию возглавляет президент Алексей Кочетов. В 2025 году выручка «Очаково» составила 28,3 млрд руб., увеличившись на 16,9% к предыдущему году (24,2 млрд руб.). Чистая прибыль выросла почти в четыре раза — с 598 млн руб. в 2024 году до 2,33 млрд руб. — в 2025-м. По объему выручки компания занимает седьмое место в отрасли по стране, заметно превышая среднюю выручку по отрасли (около 403 млн руб.). В совокупности финансовую модель аналитики Rusprofile характеризуют как устойчивую и прибыльную, с низкой долговой нагрузкой.