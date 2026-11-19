На заводе «Очаково» в Краснодаре установили IP-видеонаблюдение
На заводе «Очаково» в Краснодаре реализовали проект охраны периметра, интегрированной с IP-видеонаблюдением. Это помогло усилить контроль за протяженной территорией предприятия и повысить уровень безопасности. Работы осуществила компания МТС.
В рамках проекта был построен новый участок волоконно-оптической сети (ВОЛС) для подключения удаленных объектов и смонтировано оборудование для видеонаблюдения и охраны периметра. Новую систему объединили с существующей, чтобы обеспечить оперативный контроль, исключить слепые зоны и быстрее реагировать на несанкционированное проникновение на территорию предприятия.
Как сообщил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, с начала текущего года количество предприятий Краснодарского края, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 40%. Больше всего, по словам эксперта, внедряют и модернизируют системы видеонаблюдения компании из сферы торговли и общепита.
«По нашему опыту внедрение цифрового контроля увеличивает скорость реакции служб безопасности на любые инциденты в среднем на 80%»,— пояснил Сергей Ласкавый.
По данным системы Rusprofile, АО «МПБК „Очаково“» зарегистрировано в 1993 году в Москве. Компанию возглавляет президент Алексей Кочетов. В 2025 году выручка «Очаково» составила 28,3 млрд руб., увеличившись на 16,9% к предыдущему году (24,2 млрд руб.). Чистая прибыль выросла почти в четыре раза — с 598 млн руб. в 2024 году до 2,33 млрд руб. — в 2025-м. По объему выручки компания занимает седьмое место в отрасли по стране, заметно превышая среднюю выручку по отрасли (около 403 млн руб.). В совокупности финансовую модель аналитики Rusprofile характеризуют как устойчивую и прибыльную, с низкой долговой нагрузкой.