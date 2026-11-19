В центре Ростова произошли два ДТП с участием семи автомобилей
Два ДТП с участием семи автомобилей произошли вечером 18 ноября на улице Большой Садовой, 73, в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
В первом случае, по предварительным данным, водитель Lexus не выбрал безопасную скорость и врезался в Chevrolet, который по инерции продолжил движение и столкнулся с «Ладой». Отечественная машина врезалась в стоявший впереди Hyundai.
В это же время неподалеку произошла вторая авария. Водитель Kia Ceed остановился, когда позади столкнулись «Гранта» и «Ларгус». От удара последняя врезалась в иномарку.
В обоих ДТП никто не пострадал.