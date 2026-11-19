Ярославца будут судить за дрифт на Советской площади
Прокуратура Кировского района Ярославля направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, устроившего дрифт на Советской площади на автомобиле Ford Mustang. Ему вменяют действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, из хулиганских побуждений, сообщает прокуратура Ярославской области.
По версии следствия, в августе обвиняемый выехал на автомобиле на пешеходную зону площади, где выполнял заносы и развороты. Затем он продолжил движение по пешеходной и проезжей частям, а также выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд. Ранее мужчина не был судим. Дело расследовал следственный отдел районного отдела полиции.
За действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств из хулиганских побуждений (ст. 267.1 УК РФ), предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.