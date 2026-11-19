В Северной Осетии одобряли почти каждую пятую заявку на необеспеченный кредит
Северная Осетия стала лидером Северного Кавказа по доле одобрения заявок на необеспеченные кредиты — наличные, кредитные карты и POS-займы. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в III квартале 2026 года показатель достиг 18,1% при среднем по России 16,2%.
В других регионах Северо-Кавказского федерального округа доля одобрений в этом сегменте также была выше общероссийской, за исключением Ставропольского края, где она составила 15,9%. В Дагестане одобряли 17,9% заявок, в Кабардино-Балкарии — 17,4%, в Чечне — 17,2%, в Карачаево-Черкесии — 15,5%, в Ингушетии — 15,2%.
В автокредитовании региональные показатели были ниже среднего по стране — 26,4%. Наибольшая доля одобрений среди территорий округа, по которым ОКБ представило данные, зафиксирована в Северной Осетии — 24,9%. В Кабардино-Балкарии она составила 24%, в Карачаево-Черкесии — 23,8%, в Чечне — 22,4%, в Ставропольском крае — 21,1%. Данные по Дагестану и Ингушетии в таблице бюро не указаны.
По микрозаймам общероссийская доля одобрений составила 28,3%. Выше этого уровня оказались Северная Осетия — 29,2% и Ставропольский край — 27,8%? Нет: показатель Ставропольского края ниже среднего. Среди регионов округа только Северная Осетия превысила общероссийский уровень. В Карачаево-Черкесии одобряли 26,8% заявок, в Кабардино-Балкарии — 25,8%, в Дагестане — 25,2%, в Чечне — 24,8%, в Ингушетии — 23,1%.