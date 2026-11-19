В автокредитовании региональные показатели были ниже среднего по стране — 26,4%. Наибольшая доля одобрений среди территорий округа, по которым ОКБ представило данные, зафиксирована в Северной Осетии — 24,9%. В Кабардино-Балкарии она составила 24%, в Карачаево-Черкесии — 23,8%, в Чечне — 22,4%, в Ставропольском крае — 21,1%. Данные по Дагестану и Ингушетии в таблице бюро не указаны.