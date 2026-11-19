В Ростовской области одобрили 29,5% заявок на микрозаймы
В Ростовской области в третьем квартале 2026 года кредиторы одобрили 29,5% заявок на микрозаймы. Это на 1,2 процентного пункта выше общероссийского уровня, который, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), составил 28,3%.
В других сегментах региональные показатели уступили средним по стране. Доля одобренных заявок на автокредиты в Ростовской области достигла 25,4% против 26,4% по России. По необеспеченным кредитам — наличным, кредитным картам и POS-займам — показатель составил 16% при общероссийском значении 16,2%.
Разброс между регионами по итогам квартала был заметным. В микрокредитовании доля одобрений варьировалась от 22,4% в Тыве до 32,6% в Ненецком автономном округе. По автокредитам диапазон составил от 19% до 32,8%; верхнюю границу разделили Камчатский край и Республика Алтай. В необеспеченном кредитовании значения находились в пределах от 12% до 20,7%. Наибольшая доля одобрений зафиксирована в Москве, наименьшая — также в Тыве.