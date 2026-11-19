Разброс между регионами по итогам квартала был заметным. В микрокредитовании доля одобрений варьировалась от 22,4% в Тыве до 32,6% в Ненецком автономном округе. По автокредитам диапазон составил от 19% до 32,8%; верхнюю границу разделили Камчатский край и Республика Алтай. В необеспеченном кредитовании значения находились в пределах от 12% до 20,7%. Наибольшая доля одобрений зафиксирована в Москве, наименьшая — также в Тыве.