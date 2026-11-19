Также предлагается создать при администрации края межведомственный коллегиальный орган, который будет рассматривать заявки и согласовывать полеты. Еще одна мера — определение специальных зон для беспилотных воздушных судов, в том числе на площадках НПЦ «Техносфера». Для этого планируется собрать потребности учебных заведений Кубани и направить предложения в Минтранс России. После согласования территории могут включить в ведомственный приказ, устанавливающий зоны полетов.