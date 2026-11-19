На Кубани хотят разрешить отдельные полеты аграрных беспилотников
В Краснодарском крае могут разрешить отдельные полеты аграрных беспилотников, несмотря на действующие ограничения на использование воздушного пространства. Вопрос изменения регионального регулирования обсудили участники круглого стола на выставке «ЮгАгро», который провел министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.
По словам господина Хмелько, ограничения на применение беспилотных систем сдерживают развитие востребованных технологий в сельском хозяйстве, затрудняют испытания и сертификацию новых моделей, а также работу сервисных операторов. При этом в отдельных случаях дроны могут оказаться эффективнее и экономически выгоднее традиционной механизации. Министр отметил, что развитие отрасли необходимо сочетать с обеспечением безопасности жителей и территории региона.
Одним из возможных решений станет внесение изменений в постановление губернатора, регулирующее использование воздушного пространства. Предполагается расширить перечень исключений из запрета на полеты, включив в него работы в интересах агропромышленного комплекса, лесного и транспортного хозяйства, ЖКХ, а также учебные полеты для подготовки специалистов. Каждый вид работ при этом потребуется согласовывать с профильными службами.
Директор научно-производственного центра «Техносфера» Сергей Бураков сообщил, что специалисты проанализировали нормативное регулирование полетов беспилотников в 76 регионах России. В 19 субъектах предусмотрены послабления, еще в шести беспилотные системы разрешено применять в рамках экспериментальных правовых режимов. По его словам, предложения по корректировке краевого постановления уже предварительно согласованы с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства.
Также предлагается создать при администрации края межведомственный коллегиальный орган, который будет рассматривать заявки и согласовывать полеты. Еще одна мера — определение специальных зон для беспилотных воздушных судов, в том числе на площадках НПЦ «Техносфера». Для этого планируется собрать потребности учебных заведений Кубани и направить предложения в Минтранс России. После согласования территории могут включить в ведомственный приказ, устанавливающий зоны полетов.