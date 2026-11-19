В Оренбурге экс-главу отдела по борьбе с коррупцией осудили за взятку
Бывший полицейский приговорен к восьми с половиной годам колонии
В Ленинском районном суде Оренбурга огласили приговор экс-начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Оренбургской области Руслану Абдуллину. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг, 19 ноября.
Суд установил, что Абдуллин вместе с двумя подчиненными путем вымогательства получил от потерпевшего взятку в 1,5 млн руб. Взамен он обещал не направлять в следственный отдел материалы оперативно-разыскной деятельности о причастности мужчины к организации нелегальных азартных игр.
Фигуранта признали виновным и приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в пятикратном размере взятки (7,5 млн руб.), а также в течение пяти лет запретили занимать должности представителя власти в правоохранительных органах.
Сумма взятки (1,5 млн руб.) будет взыскана солидарно с осужденного и его коллег-подчиненных. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщили в региональном УМВД, по итогам служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел.