В Ленинском районном суде Оренбурга огласили приговор экс-начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Оренбургской области Руслану Абдуллину. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с вымогательством. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг, 19 ноября.