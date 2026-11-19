Штормовое предупреждение в порту Керчь продлили на 19 ноября
Сегодня, 19 ноября, в порту Керчь сохраняется штормовое предупреждение. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
До конца дня ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с с порывами до 22 м/с. Также прогнозируется дождь, видимость составит более 2 км. Высота волн достигнет 0,7-1,2 м. Температура воздуха днем ожидается на уровне +14-16 градусов, температура воды в море составит около +10-13 градусов.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями паромная переправа в Керчи приостановлена. МЧС рекомендует жителям и гостям Крыма не посещать набережные и прибрежные зоны, а водителям следует соблюдать осторожность на дорогах. Также необходимо уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.