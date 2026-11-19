Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями паромная переправа в Керчи приостановлена. МЧС рекомендует жителям и гостям Крыма не посещать набережные и прибрежные зоны, а водителям следует соблюдать осторожность на дорогах. Также необходимо уделить особое внимание безопасности детей и пожилых людей.