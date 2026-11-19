Налоговые поступления в бюджет Дагестана выросли на 14,4%
Поступления в бюджет Дагестана с начала 2026 года увеличились на 14,4%, а в консолидированный бюджет республики — на 13%. По всем ключевым направлениям план сбора налогов перевыполнен. Такие предварительные итоги глава региона Федор Щукин обсудил на встрече с руководителем управления ФНС по республике Айдаром Байрамовым.
При этом господин Щукин подчеркнул, что увеличение налоговых доходов не должно становиться самоцелью. По его словам, бюджетные средства необходимо направлять на решение повседневных задач жителей — строительство и ремонт дорог, развитие школ и больниц, реализацию социальных программ.
Отдельно на встрече обсудили поддержку индивидуальных предпринимателей и борьбу с теневой экономикой. Глава республики заявил о необходимости создать условия, при которых ведение бизнеса вне правового поля станет невыгодным, а предприниматели, работающие легально, смогут рассчитывать на государственную поддержку.