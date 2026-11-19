Поступления в бюджет Дагестана с начала 2026 года увеличились на 14,4%, а в консолидированный бюджет республики — на 13%. По всем ключевым направлениям план сбора налогов перевыполнен. Такие предварительные итоги глава региона Федор Щукин обсудил на встрече с руководителем управления ФНС по республике Айдаром Байрамовым.