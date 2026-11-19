В Ярославле продолжат гарантийный ремонт Октябрьского моста
На Октябрьском мосту в Ярославле планируют заменить еще 47 деформационных швов в рамках гарантийного ремонта. Об этом на комиссии муниципалитета сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Пехтерев.
«В октябре 2026 года выполнена замена 32 швов. И сейчас запланировано к замене еще 47 штук», — рассказал господин Пехтерев.
В целом в Ярославле обследовали 110 участков дорог, отремонтированных в 2023–2025 годах по национальным проектам и за счет областного бюджета. Замечания выявили на 76 участках. К настоящему времени подрядчики устранили нарушения на 65 участках, работы еще на 11 продолжаются. Среди основных дефектов — разрушение асфальта, провалы, трещины и повреждения плиточного покрытия тротуаров.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», капитальный ремонт Октябрьского моста проводило АО «Ярдормост» в 2022 году. Стоимость контракта составляла 176 млн руб. В 2026 году компания приступила к гарантийной замене деформационных швов. Ранее мэрия также предъявляла подрядчику претензии по поводу гарантийных работ.