В целом в Ярославле обследовали 110 участков дорог, отремонтированных в 2023–2025 годах по национальным проектам и за счет областного бюджета. Замечания выявили на 76 участках. К настоящему времени подрядчики устранили нарушения на 65 участках, работы еще на 11 продолжаются. Среди основных дефектов — разрушение асфальта, провалы, трещины и повреждения плиточного покрытия тротуаров.