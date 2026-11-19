Следствие считает, что врач сделал это, чтобы скрыть ошибку при констатации смерти. Ему предъявили обвинение в убийстве, мужчина заключен под стражу. В рамках поручения Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления СКР Дмитрия Проселкова доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.