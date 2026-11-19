Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве пациентки в Северодвинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела в отношении реаниматолога из Северодвинска Архангельской области. Врач обвиняется в убийстве пациентки, которую ранее ошибочно признали умершей, сообщили в СКР.
По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2025 года. После реанимационных мероприятий медик констатировал смерть 73-летней женщины и распорядился отправить ее в морг. Примерно через два часа сотрудник учреждения обнаружил у пациентки признаки жизни и сообщил об этом врачу. Реаниматолог приехал в морг и ввел женщине препарат пропофол, после чего она скончалась.
Следствие считает, что врач сделал это, чтобы скрыть ошибку при констатации смерти. Ему предъявили обвинение в убийстве, мужчина заключен под стражу. В рамках поручения Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального управления СКР Дмитрия Проселкова доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.