Ростову одобрили кредит в 7,5 млрд рублей на реконструкцию ливневки
Ростовская область получит 7,5 млрд руб. казначейского инфраструктурного кредита на реконструкцию городской ливневой канализации. Проект прошел конкурсный отбор правительственной комиссии по региональному развитию, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Финансирование одобрили в рамках второго этапа отбора проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Средства направят на обновление системы водоотведения в Ростове, которая должна снизить риск подтоплений в западной части города.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стоимость реконструкции ливневой канализации к октябрю 2026 года оценивалась в 78,1 млрд руб. — на 6,4% выше первоначального расчета в 73,4 млрд руб. Проект включает строительство двух очистных сооружений и двух канализационно-насосных станций, а также прокладку около 80 км сетей.
В первую очередь новая инфраструктура должна защитить от подтоплений Левенцовский жилой район и улицы Малиновского, Доватора и Мадояна. Система будет отводить дождевую воду с территории, на которой проживают более 200 тыс. человек.