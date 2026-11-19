В Оренбуржье обсуждают съемки нового фильма Александра Прошкина на месте «Русского бунта»
Режиссер Александр Прошкин рассматривает возможность съемок нового фильма на территории гостиничного комплекса «Красная гора» в Оренбургской области. В 1998 году этот же комплекс стал площадкой для съемок другого фильма этого же режиссера — «Русский бунт» — по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Об этом «Ъ-Волга» сообщили владельцы базы отдыха.
«Новая картина никак не связана с "Русским бунтом": это будет современный художественный, а не исторический фильм, и его снимает тот же режиссер — Александр Прошкин, которому когда-то приглянулось это место», — отметил источник.
По словам собеседника, режиссер уже приезжал в Саракташский район и осмотрел локацию, но окончательное решение о месте съемок будет принято только в 2027 году.
В настоящее время на территории «Красной горы» все еще стоят постройки прошлого столетия, которые воссоздают Белогорскую крепость. Среди них — домики Петра Гринева, Алексея Швабрина, церковь, мельница и заборы. Часть объектов за десятилетия заметно обветшала.
Собеседник «Ъ-Волга» отметил, что если локацию утвердят для съемок, то вопрос с постройками будет решать съемочная группа. Не исключено, что старые домики могут снести, а на их месте возведут новые декорации.
Премьера фильма «Русский бунт» Александра Прошкина состоялась в 2000 году. Роли в фильме исполнили Матеуш Даменцкий, Сергей Маковецкий, Владимир Машков и другие актеры. Для съемок в Саракташском районе Оренбургской области в натуральную величину возвели Белогорскую крепость, которую помогали строить местные жители. Они же участвовали в съемках в массовке.