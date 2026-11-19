Режиссер Александр Прошкин рассматривает возможность съемок нового фильма на территории гостиничного комплекса «Красная гора» в Оренбургской области. В 1998 году этот же комплекс стал площадкой для съемок другого фильма этого же режиссера — «Русский бунт» — по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Об этом «Ъ-Волга» сообщили владельцы базы отдыха.